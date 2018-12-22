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إصابة 3 عمال في حريق محطة وقود بـ«تيماء».. والدفاع المدني يتدخل

إصابة 3 عمال في حريق محطة وقود بـ«تيماء».. والدفاع المدني يتدخل
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تواصل – تبوك:

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، قبل قليل، في السيطره على حريق اندلع في محطة وقود داخل محافظة تيماء، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق قبل إمتداده للمناطق المجاورة.

ونتج عن هذا الحريق إصابة 3 عمال يعملون في المحطة من الجنسية الآسيوية بحروق صنفت من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وجميع حالات المصابين مستقرة.

وقالت مصادر إن الحريق نشب بسبب ضرب عامل المحطة لغطاء خزان الوقود بمطرقة حتى يتم فتحة وأثناء الضرب الغطاء خرجت شرارة وتسبب في اشتعال النيران في الخزان الأرضي.

وأشارت المصادر إلى أن خزان الوقود مفرغ من الوقود منذ 4 أيام وهذا من لطف الله ولا يوجد فيه إلا القليل من بقايا الوقود التى تسببت في اشتعال النيران.

وتواجدت شركة الكهرباء من أجل فصل التيار الكهربائى عن المحطة احترازياً لعدم انتشار محتوى الحريق الناشب في المحطة، كما باشرت الدوريات الأمنية ومرور تيماء وذلك لعدم تجمع المواطنين والتجمهر وتواجد الهلال الأحمر لنقل المصابين.

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