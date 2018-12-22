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إمارة عسير تعيد فتح «عقبة ضلع» غدا الأحد

إمارة عسير تعيد فتح «عقبة ضلع» غدا الأحد
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تواصل – عسير:

تفتتح إمارة منطقة عسير فجر غد الأحد “عقبة ضلع” وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة المستهدفة بنحو ١٠٠ ألف متر مكعب، والانتهاء من أعمال التحويلة المؤقتة الواقعة بعد النفق الثاني نزولاً؛ وذلك لضمان سير الحركة المرورية.

وكان أمير منطقة عسير قد وافق على ما توصلت إليه اللجنة المكونة من مدير شرطة منطقة عسير، ومدير المرور، وبعض مديري الإدارات الحكومية في المنطقة، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، بشأن الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع، بضرورة إغلاق جزئي للعقبة للصيانة، وذلك بشكل جزئي ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/ ٣/ ٢٤هـ لإنهاء أعمال معالجة الانهيار الصخري.

بدوره، شدد أمير منطقة عسير على جميع الجهات المعنية بالقيام بدورها بالشكل المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية.

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