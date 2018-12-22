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«وزير العمل» يتفقد مركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية بجازان

«وزير العمل» يتفقد مركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية بجازان
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تواصل – واس:

تفقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في زيارة ميدانية اليوم، فروع الوزارة في منطقة جازان، مستمعاً إلى أبرز ما تقدمه للعملاء والمستفيدين من خدمات الوزارة.

واطلع الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي، على سير العمل في مركز التأهيل الشامل للذكور والإناث، إضافة إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات، ودار الحضانة الاجتماعية.

كما وقف المهندس الراجحي أثناء الزيارة على سير العمل، والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، واستمع خلال لقائه بنزلاء المراكز والدور إلى المقترحات والأفكار التطويرية التي يرونها تخدم مصلحة العمل وتيسر تقديم الخدمات للمستفيدين.

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