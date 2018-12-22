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وداعاً الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز.. حياته في سطور
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تواصل – الرياض:

بعد معاناة مع المرض وعن عمر يناهز 87 عاماً، أعلن الديوان الملكي مساء اليوم السبت وفاة الأمير “طلال بن عبد العزيز”، ليطوي حياة مليئة بالجد والاجتهاد في سبيل خدمة وطنه وأمته.

الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز، هو من مواليد عام 1931م  حيث ولد في مدينة الطائف، ليكون الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وسُمّي طلال الثاني بعد وفاة أخيه طلال الأول الذي مات صغيرا.

تزوج أربع زوجات، هن الأميرة منى رياض الصلح ابنة الزعيم اللبناني رياض الصلح، وهي والدة الأمراء (خالد والوليد وريما)، والأميرة موضي بنت عبدالمحسن العنقري، والدة الأمير تركي، والأميرة ماجدة بنت تركي بن خالد السديري والدة الأمير عبدالعزيز، إضافة إلى والدة الأمير الراحل فيصل بن طلال.

وكانت بداية حياته العملية عام 1372هـ، عندما عُين وزيرا للمواصلات ليكون أول وزير لها، وظل يتولى شؤونها حتى عام 1374هـ عندما عُين نائبًا لوزير المالية، وفي عام 1380هـ عُين وزيرًا للمالية. وفي عام 1381 هـ ترك الوزارة وعُين سفيرًا للمملكة لدى فرنسا.

تولى عددًا من المناصب وعضوية عدد من الجمعيات والمنظمات وهي: رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، ورئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة.

ونال الأمير الراحل، الكثير من الجوائز والأوسمة في حياته، من بينها وشاح الملك عبدالعزيز عام 1976، كما نال وسامًا من الحكومة اللبنانية في أوائل الستينيات، ووسام الدولة من حكومة البرازيل عام 1982، ووشاحا وشهادة تقدير من حكومة هاييتي عام 1982، ووسام القلب الذهبي من حكومة الفلبين عام 1983، ووسام ضابط عظيم من حكومة فرنسا عام 1983.

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