شاهد.. كيف ترصد دوريات المرور الذكية مخالفات السرعة؟

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق كيفية قيام دوريات المرور الذكية برصد مخالفي السرعات بطريقة تقنية عالية الدقة وسريعة.

وأظهر المقطع سير دورية المرور الذكية على الطريق، ومرور سيارة بجوارها بسرعة مخالفة لتقوم الدورية بالتقاط صورتها بشكل دقيق، وتوثيق مخالفتها على الفور.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت عن إطلاق الدوريات الذكية في مناطق المملكة كافة، والمجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي لضبط المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

وبيّنت أن الدوريات مجهزة بتقنيات ترصد مخالفات السرعة في أثناء سير الدوريات على الطرق أو خلال توقفها، إضافة إلى تمكنها من رصد المخالفات على السيارات التي تسير في نفس مسار الدورية أو على المسار المعاكس.