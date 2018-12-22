الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

«الجوازات» تكشف حقيقة إلغاء «تصريح السفر للمطلقة»

«الجوازات» تكشف حقيقة إلغاء «تصريح السفر للمطلقة»

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

هل تصل درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى «الصفر»؟

هل تصل درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى «الصفر»؟

شاهد.. كيف ترصد دوريات المرور الذكية مخالفات السرعة؟

0

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق كيفية قيام دوريات المرور الذكية برصد مخالفي السرعات بطريقة تقنية عالية الدقة وسريعة.

وأظهر المقطع سير دورية المرور الذكية على الطريق، ومرور سيارة بجوارها بسرعة مخالفة لتقوم الدورية بالتقاط صورتها بشكل دقيق، وتوثيق مخالفتها على الفور.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت عن إطلاق الدوريات الذكية في مناطق المملكة كافة، والمجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي لضبط المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

وبيّنت أن الدوريات مجهزة بتقنيات ترصد مخالفات السرعة في أثناء سير الدوريات على الطرق أو خلال توقفها، إضافة إلى تمكنها من رصد المخالفات على السيارات التي تسير في نفس مسار الدورية أو على المسار المعاكس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن: قُيدت ضدي مخالفة بمنطقة لا أدري موقعها.. و«المرور» يتفاعل

مواطن: قُيدت ضدي مخالفة بمنطقة لا أدري موقعها.. و«المرور» يتفاعل

الإطاحة بمواطن صدم آخر وتركه ينزف حتى الموت بالقصيم

الإطاحة بمواطن صدم آخر وتركه ينزف حتى الموت بالقصيم

المرور يكشف حقيقة إلغاء هامش السرعة

المرور يكشف حقيقة إلغاء هامش السرعة

«المرور»: القيادة داخل الأنفاق «مخالفة» في هذه الحالة

«المرور»: القيادة داخل الأنفاق «مخالفة» في هذه الحالة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>