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الرئيس الفلسطيني يعلن حل المجلس التشريعي.. وانتخابات خلال 6 أشهر

الرئيس الفلسطيني يعلن حل المجلس التشريعي.. وانتخابات خلال 6 أشهر
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.

وقال عباس خلال اجتماع داخل مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله: “قلنا لأمريكا.. لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها.. لا”، مؤكدا أنه “إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك”.

وأضاف: “لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية”.. “شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه”.. “إننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأمريكية باعتبارها طرفاً غير نزيه”.

وأكد عباس “أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن”، مشيرا إلى “أننا بدأنا بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي”.

وأردف: “من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية”.. “طالبنا الإنتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة”.

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