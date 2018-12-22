طقس الأحد.. توقعات بتدني الحرارة إلى «صفر» في بعض المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، استمرار تأثير الموجة الباردة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة، ومنطقة المدينة المنورة.

وقالت الهيئة في تقرير صادر عنها اليوم، إنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى ما بين الصفر إلى 3 درجات مئوية على تبوك، وحائل، وطريف والقريات، كما يتوقع تكوُّنُ الضباب والصقيع عليها خلال الصباح الباكر.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الليل والصباح الباكر، على الأجزاء الداخلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وعلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان خلال المساء.