يرجح أنها الطفلة «خزامى».. العثور على جثة في وادي ثما بينبع

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أكد دفاع مدني المدينة المنورة، مساء السبت، العثور على جثة طفلة في وادي ثما بينبع، يرجح أنها تعود للطفلة المفقودة “خزامى”، وجارٍ التحقق من هويتها بتواجد الجهات المعنية.

وكان والد الرضيعة “خزامى” المفقودة بوادي ثما بينبع، قال إن أسرته تعيش في حالة سيئة لفقد الطفلة، وتعذر العثور عليها حتى الآن، وقد مضى على فقدها 18 يوماً حتى الآن.

وأبان المواطن “عطية الرفاعي” أن زوجته لا تزال منوّمة بالمستشفى بسبب إصابة تعرضت لها في الحادثة، مجدداً مناشدته للجميع التطوع ومساعدة الجهات الرسمية في البحث عن طفلته ذات السبعة أشهر.

وروى الرفاعي تفاصيل مداهمة السيول لسيارتهم بالوادي، مبيناً أنه وعائلته كانوا يقفون بسيارتهم خارج الوادي مع سيارات أخرى، وبعد أن هدأ السيل عبرت بعض السيارات الوادي، وعندما حاول هو العبور بسيارته فُوجئ بسيول منقولة تداهمهم وتقلب السيارة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني وبعض المواطنين تمكنوا من إنقاذه هو واثنين من أبنائه، وزوجته التي تعرضت لكسر في يدها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، غير أن “خزامى” لم تكن معهم، ومن حينها يتم البحث عنها ولكن دون جدوى.