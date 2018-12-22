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ليومين متتاليين.. تعامد القمر على «الكعبة المشرفة»

ليومين متتاليين.. تعامد القمر على «الكعبة المشرفة»
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تواصل – مكة المكرمة:

يتعامد القمر على الكعبة اليوم (السبت) وغداً (الأحد) بعد منتصف الليل بمشيئة الله، وذلك في ظاهرة فلكية شبيهة بتعامد الشمس على الكعبة، التي يستفاد منها بتحديد اتجاه القبلة،

وقال الباحث عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي: إن تعامد الأجرام السماوية يحدث في كل مدن العالم، إلا أن لمكة خصوصية، إذ تستفيد منه أقطار الأرض قاطبة، باعتباره إشارة كونية لاتجاه قبلة المسلمين. مبيناً أن التعامد سيحدث في يومين متتاليين بين الساعة 28.12 و31.1 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة، ما يعني أن متابعي القمر في أي مكان في الكون سيكونون باتجاه القبلة.

ويؤكد هندي أن اكتمال القمر بدراً في الليلة ذاتها، سيتيح لعدد كبير من الدول متابعة لحظة التعامد، إذ يتمكن سكان آسيا وأوروبا وأفريقيا بالكامل من رؤيته، إضافة إلى شمال شرقي أمريكا الشمالية وشرق أمريكا الجنوبية.

وخلص قائلاً: «تعد هذه الطريقة الأبسط في تحديد اتجاه القبلة وتصحيحها في المساجد والمصليات بدقة متناهية». حسب “عكاظ”.

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