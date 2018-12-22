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«المالية»: 125 مليوناً حصيلة «الضريبة المضافة» يومياً

«المالية»: 125 مليوناً حصيلة «الضريبة المضافة» يومياً
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة المالية أن العائدات المتوقعة لضريبة القيمة المضافة، من المتوقع أن تصل العام القادم 2019 إلى 47 مليار ریال، مقارنة بإيرادات تقدر بـ6 .45 مليار ریال العام الحالي 2018) بمتوسط إيرادات 93 .124 مليون ریال يوميا).

وأعلنت الوزارة أن عائدات ضريبة القيمة الانتقائية المختصة بـ«المشروبات الغازية بنسبة 50 ،%ومشروبات الطاقة بنسبة 100 ،%ومنتجات التبغ بنسبة 100 «% يتوقع أن تبلغ إيراداتها 12 مليار ریال في عام 2018، فيما ستبلغ إيرادات الضريبة 10 مليارات ریال في 2019 ،بانخفاض نسبته 67 .16 %بما يعادل ملياري ریال في موازنة العام القادم.

وبينت الوزارة أن ارتفاع إيرادات الضريبة الانتقائية للعام الحالي 2018 ،يعود لوجود مبالغ تم تحصيلها العام الحالي، خاصة بالمرحلة الانتقالية عند بدء تطبيق الضريبة العام الماضي 2017.

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