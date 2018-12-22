«السعودية للكهرباء» تؤهل 900 مسؤول عن السلامة الكهربائية بالمدارس

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درّبت الشركة السعودية للكهرباء وأهلت أكثر من 900 مسؤول ومسؤولة في مدارس وزارة التعليم، على إجراءات ووسائل السلامة في: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، عسير، الدوادمي، الخرج).

ونجحت الشركة في تسخير إمكاناتها لتدريب العاملين في مدارس الوزارة في مقرات أندية “السعودية للكهرباء”، ضمن مراحل البرنامج الذي أبرمت اتفاقيته في بداية العام الماضي، ونفذ على مرحلتين.

وكانت الشركة، قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لإقامة دورات تدريبية، من خلال البرنامج التدريبي “السلامة في المدارس”، الذي يبدأ بثمان مدن سعودية، ينفذ على مرحلتين في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

ويهدف البرنامج، إلى التوعية بأهمية السلامة وإدارة المخاطر والوعي بأهمية السلامة الكهربائية في المدارس، والتعرف على المخاطر المترتبة في حال عدم الالتزام بوسائل السلامة، ونشر ثقافة الترشيد والاستخدام المتوازن للطاقة الكهربائية، وسبل الوقاية من الحوادث الكهربائية، والتعرف على الحرائق الكهربائية وطرق التعامل السليم معها، وسرعة اكتشاف مصادر الخطر، ووضع قواعد وإجراءات واشتراطات السلامة.

وأوضح نائب رئيس أول للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة حمود الغبيني أن الاتفاقية مع وزارة التعليم أثمرت عن مخرجات ممتازة، استفادت من مدخلات البرنامج التدريبي الذي حرصت الشركة على تجويده من خلال معطياته والكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً التي أشرفت على التدريب، وأكد أن المراحل المقبلة من البرنامج ستشهد اهتماماً أكبر، نظراً لأهمية القطاع المستهدف بالتدريب، وهو قطاع التعليم، خاصة المدارس التي تضم أبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات.