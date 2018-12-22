3 يمنيين بزي أمني في الرياض.. والشرطة تكشف جريمتهم

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت -بفضل من الله – عن القبض على (٣) متهمين من الجنسية اليمنية ، جميعهم في العقد الثالث من العمر.

وبيَّن متحدث شرطة العاصمة أن القبض على المتهمين جاء بعد توافر الدلائل على انتحالهم صفة رجال أمن وسلب المارة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعبوتان مليئتان بالخمر المصنع محلياً، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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