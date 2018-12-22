تعرّف على أفضل 10 أجهزة تابلت في 2018

تواصل – وكالات:

يستخدم الكثير أجهزة الكمبيوتر اللوحي كبديل لجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي، ولا يحتاج ذلك سوى لوحة مفاتيح مناسبة ومنضدة لتصبح “ماكينة العمل” جاهزة.

وفي هذا السياق، نشر موقع تك رادار Tech Radar قائمة بأفضل 10 أجهزة تابلت في 2018 تصدرها أبل ايباد برو 11 وضمت أيضا أجهزة تعمل بنظامي اندرويد وويندوز.

1- ايباد برو 11 (2018) (شاشة 11 بوصة): وصفه تك رادار بأنه أفضل جهاز تابلت في الوقت الراهن ويبدأ سعره من 3200 ريال تقريبا.

2- ايباد الجديد 2018 (9.7 بوصة) : هو أفضل جهاز تابلت للاستخدامات المتوسطة ويسجل سعره نحو 1800 ريال.

3- ايباد برو 12.9 (2017) (شاشة 12.9 بوصة): صاحب أكبر شاشة في سلسلة أجهزة ايباد ويسجل سعره إلى قرابة 3200 ريال.

4- سامسونج جلاكسي Tab S4 (10.5 بوصة): جهاز مزودج واعد (كمبيوتر محمول وتابلت معا) لكن ليس مثاليا ويسجل سعره نحو 2700 ريال.

5- ايباد ميني 4 (7.9 بوصة) : هو أفضل تابلت صغير الحجم وفقا لتك رادار ويسجل سعره 1200 ريال تقريبا.

6- ايباد برو 10.5 (10.5 بوصة) : كان على عرش أجهزة التابلت في السابق ولا يزال بالقائمة حتى اليوم ويبدأ سعره من 2700 ريال تقريبا.

7- مايكروسوفت Surface Pro (12.3 بوصة): جهاز تابلت يعمل بنظام تشغيل ويندوز ويستطيع أن يحل محل كمبيوتر يعمل بنفس نظام التشغيل ويبلغ سعره 4400 ريال .

8- سامسونج جلاكسي Tab S3 (9.7 بوصة): جهاز تابلت متميز بنظام اندرويد ويسجل سعره نحو 1900 ريال.

9- أسوس Asus ZenPad 3S 10 (9.7 بوصة): تابلت آخر بنظام اندرويد وأرخص سعرا من سامسونج إذ يسجل نحو 1600 ريال.

10- ايباد (2017) (9.7 بوصة): منحته مواصفاته فرصة للظهور في قائمة 2018 ويبلغ سعره نحو 1100 ريال.