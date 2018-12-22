الحرس الثوري الإيراني يطلق النار على حاملة طائرات أمريكية بالخليج

تواصل – وكالات:

قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن سفنا تابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية “جون ستينيس” التي دخلت مياه الخليج لأول مرة منذ 2001، دون تأكيد إصابتها.

وأضافت الوكالة أن حاملة الطائرات دخلت مياه الخليج، أمس الجمعة، لأول مرة منذ هجمات الـ11 من سبتمبر في نيويورك وواشنطن عام 2001.

وذكرت الوكالة أن السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تتابع حاملة الطائرات ومجموعة السفن المرافقة لها عن كثب، وأطلقت صواريخ باتجاهها بالإضافة إلى تحليق طائرة دون طيار بالقرب منها.