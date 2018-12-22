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مصادر توضح حقيقة مقطع الغش الجماعي بمدرسة في الأحساء

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تواصل – الأحساء:

كشفت مصادر حقيقة المقطع المتداول، ويظهر حالة غش جماعي داخل مدرسة في الأحساء، وتم تداوله على مواقع التواصل الیومین الماضیین.

وأوضحت المصادر أن الواقعة حدثت العام الدراسي الماضي 1439هـ، من قبل مجموعة من طلاب إحدى مدارس الأحساء والمسؤول عنها معلم وافد منته عقده من التدريس في المدرسة، إلا أن المقطع جرى تداوله خلال الیومین الماضیین، مشیرة إلى أن لجنة تحقیق باشرت الواقعة في حینھا للتحقیق في ظروفھا وملابساتھا، وفقا لـ”الوطن”.

وعلقت إدارة تعلیم الأحساء على مقطع الفیديو بأن المدير العام أحمد بالغنیم أصدر توجیھاته للجھة المختصة بالإدارة بفتح تحقیق واتخاذ اللازم حسب ما تقتضیه الأنظمة والتعلیمات.

الجدير بالذكر أن مقطع الفیديو أظھر مجموعة من الطلاب وھم يقومون بعملیات غش جماعي داخل لجنة اختبار بمدرسة بالأحساء.

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