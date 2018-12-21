53 وظيفة شاغرة بوزارة الحرس الوطني.. التفاصيل وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الحرس الوطني المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة (53 وظيفة) بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة (للرجال فقط)، الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

*الرياض:

1- باحث احصاء (المرتبة السادسة).

2- باحث تخطيط مساعد (المرتبة السادسة).

3- باحث تطوير ادارى مساعد (المرتبة السادسة).

4- باحث توظيف مساعد (المرتبة السادسة).

5- باحث شئون موظفين مساعد (المرتبة السادسة).

6- باحث عمليات موارد بشريه (المرتبة السادسة – عدد 2).

7- كهربائى مولدات (المرتبة الخامسة – عدد 2).

8- محاسب مساعد (المرتبة السادسة – عدد 6).

9- مدقق رواتب. (المرتبة السادسة).

10- مدقق شئون الموظفين (المرتبة السادسة).

11- مراقب توظيف (المرتبة السادسة).

12- مراقب شئون الموظفين (المرتبة السادسة).

13- مساح (المرتبة الخامسة).

14- مساعد مراجع (المرتبة السادسة).

15- مسجل معلومات (المرتبة الخامسة – عدد 2).

16- مصحح لغوى (المرتبة السادسة – عدد 2).

17- مهندس مدنى مساعد (المرتبة السابعة).

18- مهندس مساحه مساعد (المرتبة السابعة).

19- مهندس معمارى مساعد (المرتبة السابعة).

20- مهندس ميكانيكى مساعد (المرتبة السابعة).

21- ميكانيكى مولدات (المرتبة الخامسة).

*جدة:

1- باحث قانونى (المرتبة الثامنة).

2- باحث قوى عامله مساعد (المرتبة السادسة).

3- محاسب مساعد (المرتبة السادسة).

4- مدقق رواتب (المرتبة السادسة).

5- مراقب انشاءات (المرتبة الخامسة – عدد 6).

6- مساح (المرتبة الخامسة – عدد 4).

7- مساعد ادارى (المرتبة السادسة – عدد 2).

8- مهندس معمارى مساعد (المرتبة السابعة).

*الدمام:

1- محاسب مساعد (المرتبة السادسة – عدد 2).

2- مدقق رواتب (المرتبة السادسة).

3- مدقق مناقصات (المرتبة السادسة).

4- مراقب انشاءات (المرتبة الخامسة).

5- مهندس كهربائى مساعد (المرتبة السابعة).

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

2- خريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

3- خريجي درجة الماجستير، وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية. (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

4- الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

5- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

7- المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب من الإعلان نهائياً وعليه التقدم للإعلانات القادمه.

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/04/16هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/20هـ (فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).