بعد نجاح الاختبارات التشغيلية.. مدير «قطار الرياض» يحدد موعد انتهاء المشروع (فيديو)

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أكد مدير مشروع قطار الرياض، الوليد العكرش، أن الاختبارات التشغيلية الأولية للقطار نجحت، مضيفاً أن موعد انتهاء المشروع سيكون في نهاية 2019، – بمشيئة الله -.

وأضاف العكرش، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن الاختبارات انطلقت في المسار الثاني؛ وهو المسار الأحمر على محور طريق الملك عبدالله، وهي عبارة عن سلسلة من الاختبارات بدأت بالاختبارات الابتدائية كفحص العربات والتأكد من سلامتها، ثم تشغيلها وتحريكها على السكك الحديدية، والاختبارات بدأت بسائق تلا ذلك تشغيل القطار أوتوماتيكياً بدون سائق.

وأشار إلى أن سرعة الاختبار بدأت من 15 كم في الساعة ثم زادت لـ40 كم، ثم السرعة التشغيلية المحددة وهي 80 كم في الساعة.

وأكد العكرش، أن الاختبار جيد وتم تجريبه أوتوماتيكياً بنجاح والحمد لله، وهذه الخطوة الأولى، وهناك اختبارات كثيرة مستقبلياً ومتتالية، مضيفاً أنه تم تجاوز 75% من الإنجاز والعمل في كل المواقع والمحطات، من تركيب المصاعد والإنارة والعمل مستمر بكافة المحطات.