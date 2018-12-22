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«التعليم» تدشن بوابة إلكترونية لحل إشكاليات 720 ألف موظف

«التعليم» تدشن بوابة إلكترونية لحل إشكاليات 720 ألف موظف
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تواصل – الرياض:

أطلقت وزارة التعليم أمس الخميس، مشروع بوابة الموظف التي تشرف عليها وكالة الموارد البشرية بوزارة التعليم؛ وذلك لخدمة 720 ألفاً من منسوبي التعليم.

وأوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن إطلاق بوابة خاصة للموظف بدأ بديوان الوزارة مروراً بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية في الخارج، وهو جزء من الحراك التطويري الذي تشهده الوزارة وقطاعاتها التعليمية في مختلف المجالات.

وأضاف العاصمي أن وزارة التعليم القطاع الحكومي الأضخم في أعداد الموارد البشرية، فلا خيار أمام رحلة التطوير غير الأتمتة لجميع الخدمات المقدمة، التي تساعد على الضبط والشفافية والدقة وتحقيق الرضا الوظيفي ورفع مستوى الولاء والانتماء والإنتاجية.

بدوره، أكد وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية المهندس أن فكرة إطلاق بوابة موحدة للموظف جاءت لتحل بعض الإشكاليات التي تواجه موظفي جهاز الوزارة وإدارات التعليم للدخول على البوابة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات التي يحتاجها الموظف.

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