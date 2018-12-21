«البيئة»: لا دخول للحيوانات الحية إلا بإذن استيراد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدم السماح باستيراد الحيوانات الحية إلا بعد الحصول على إذن استيراد؛ وفق الشروط والمتطلبات التي وضعتها.

وألزمت الوزارة جميع شركات الطيران المشغلة في السعودية بعدم شحن أي إرسالية حيوانية حية إلا بعد الحصول على إذن الاستيراد، مؤكدة أنه في حال ورود إرساليات مرافقة للمسافرين دون إذن استيراد؛ فإنه ستتم إعادة الإرسالية إلى بلد المنشأ.

وأوضح نائب المدير العام للإدارة العامة للمحاجر إبراهيم صالح النويصر أن متطلبات الحصول على إذن استيراد الحيوانات الحية بأنواعها المختلفة (مواش، طيور، وحيوانات أليفة) تشترط أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية.

ويجب أن يصاحب كل شحنة مستوردة أصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة مصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية، أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد النويصر أن المتطلبات تشمل أيضاً الحصول على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية، ولا يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري، وتكون مطابقة للاشتراطات، وللوزارة الحق في فرض أي شرط إضافي لمنع دخول الأمراض إلى البلاد. ويمكن الحصول على إذن الاستيراد من خلال البوابة الإلكترونية لوكالة الثروة الحيوانية «أنعام».

وفي السياق، دعت الوزارة الراغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر إلى خارج البلاد، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة التابع لها منفذ الخروج، مع ضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السفر بوقت كافٍ، من أجل إتمام إصدار أذونات التصدير.