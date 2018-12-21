شركة سياحة ترفض توظيف مواطنة بسبب «النقاب».. والعمل تتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

شكت مواطنة إحدى الشركات السياحية بعد رفض توظيفها بسبب ارتدائها النقاب، فيما باشرت وزارة العمل الشكوى، وفتحت تحقيقاً في شكوى المواطنة.

وفي التفاصيل قالت المواطن إن شركة سیاحیة رفضت قبول توظیفها بسبب أنها ترتدي النقاب، حتى قبل أن تراجع أوراقھا وباقي مؤھلاتھا ومعرفة مدى صلاحیتھا للوظیفة من عدمه.

وبينت المواطنة أنها تقیم في مدينة الظھران، وتقدمت لوظیفة بشركة سیاحیة بناء على إعلان من الشركة، وبالتواصل معھا عبر واتساب، سُئلت عن جنسیتھا، وأخبرتھم أنھا سعودية، ثم سؤال عن النقاب فأجابت بأنھا منتقبة، فتم الرد علیھا مباشرة برفض طلب توظیفھا.

وتابعت أنها استفسرت عن سبب رفض قبولھا في الوظیفة وأكدت قدرتھا على تقديم ما تقدمه غیر المحجبة، وقد تكون أفضل في مجال العمل، إلا أن المسؤول عن التواصل أجابھا بكلمة “لا”.

بدورها تفاعلت وزارة العمل مع الفتاة التي زودت الوزارة بكافة المعلومات التي تعرفھا وموقع الإعلان ووسائل التواصل الخاصة بالجھة المعلنة، لتبدأ بحث الشكوى واتخاذ الإجراء النظامي حیالھا.