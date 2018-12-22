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عسير.. ضبط 41 ألف عبوة من المواد الغذائية الفاسدة

عسير.. ضبط 41 ألف عبوة من المواد الغذائية الفاسدة
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تواصل – عسير:

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أمس الخميس، مركبة لنقل المواد الغذائية، بعد الاشتباه بحمولتها.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة عسير، أن الفرق الرقابية صادرت أكثر من 41 ألف عبوة، لـ 706 أصناف من المواد الغذائية، كانت منتهية الصلاحية، وذلك بعد فحصها والتأكد من ذلك؛ الأمر الذي دعا إلى إتلاف المضبوطات، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

يُذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن برنامج “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع مناطق المملكة.

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