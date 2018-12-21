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«الربيعة» يُشارك بمبادرة «المشي من أجل الصحة» ويستمع لتجربة أحد المشاركين (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

شارك وزير الصحة الدكتور توفیق الربیعة، صباح الیوم الجمعة، في مبادرة “المشي من أجل الصحة” التي نظمھا فريق “مشاة الرياض”، وانطلقت من أمام منتزه الملك عبدالله بالرياض.

وأكد الدكتور توفیق الربیعة على أهمية المبادرة في تعزيز صحة الفرد، مشیداً بما قام به فريق “مشاة الرياض” وتشجیعھم المواطنین والمقیمین على ممارسة الرياضة والمشي.

وكان فريق “مشاة الرياض” قد نشر على حسابه بموقع “تويتر” صوراً ومقاطع فیديو لمشاركة الوزير في الفعالیة، إلى جانب مشاركة العديد من الأشخاص في المبادرة بالمشي والجري.

وتحدث أحد المشاركین في المبادرة لوزير الصحة عن تجربته مع رياضة المشي، لافتاً إلى أنھا أسھمت في انتظام ضغط الدم عنده في معدل 80/120، وأنه توقف عن تناول علاج الضغط بقرار من الطبیب.

 

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