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بوينج و«طيران أديل» تتفقان على صفقة للاستحواذ على 50 طائرة من طراز 737 ماكس

بوينج و«طيران أديل» تتفقان على صفقة للاستحواذ على 50 طائرة من طراز 737 ماكس
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تواصل – واس:

أعلنت شركة بوينج وطيران أديل (ذراع الطيران الاقتصادي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) اليوم، عن التوصل لاتفاقية تستحوذ بموجبها طيران أديل – بعد إتمام الإجراءات النهائية للصفقة – على 30 طائرة من طراز 737 ماكس، مع أحقية طلب 20 طائرة إضافية.

وتتضمن الاتفاقية خدمة رعاية الأسطول عالمياً من بوينج، بحيث تقوم شركة بوينج بإدارة الخدمات الهندسية وخدمات المواد والصيانة لأسطول طائرات ماكس لدى طيران أديل، بما يسمح لشركة الطيران بتقديم أعلى خدمة للمسافرين.

واختارت شركة طيران أديل طائرة 737 ماكس 8 التي تتسع لـ 189 راكباً وتتميز بالكفاءة العالية في التشغيل واستهلاك الوقود وتوفير الراحة للمسافرين، بالإضافة إلى قدرتها على التحليق لمدى أطول حيث يصل مداها إلى 6570 كيلومتراً وهو ما يدعم خطط الشركة لبدء التشغيل الدولي.

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة طيران أديل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم أسطول الشركة والتوسع في التشغيل بعد النجاح الباهر الذي حققته منذ انطلاق عملياتها التشغيلية في سبتمبر من العام الماضي، مؤكداً أن هذه الطائرات ستوجه لتوفير المزيد من السعة المقعدية بين الوجهات الحالية والتشغيل إلى وجهات أخرى داخلية وإقليمية.

وقال الجاسر: “تواصل شركة طيران أديل تحليقها نحو المزيد من النجاح والتوسع بما تمثله من أهمية ليس فقط للمؤسسة كونها ذراع الطيران منخفض التكلفة، بل لقطاع النقل الجوي في المملكة حيث تمثل رافداً مهماً وإضافة قيمة لقطاع الطيران وصناعة النقل الجوي عبر توفير طيران اقتصادي جديد يسهم في دعم مسيرة النقل الجوي بالمملكة الذي يشهد نقلة كبيرة ونوعية ضمن رؤية المملكة 2030، وتفخر المؤسسة بالإسهام في تحقيق أهداف هذه الرؤية بخطط وبرامج تطوير شاملة تتضمن توفير خدمات نقل الجوي تناسب مختلف شرائح الضيوف).

من جهته أوضح نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات العالمية في شركة بوينج إحسان منير، أن شركة طيران أديل وفّرت خدمات النقل الجوي للمسافرين في المملكة بأسعار غير مسبوقة وحققت نجاحاً رائعاً قياساً بعمرها الحديث.

وقال: “نحن فخورون باختيار الشركة لطائرة 737 ماكس لدعم توسعها القوي، وفخورون أيضاً بتعزيز العلاقة الوثيقة بين بوينج وقطاع الطيران في المملكة التي بدأت قبل أكثر من 70 عاماً، ونتطلع إلى وضع اللمسات النهائية على هذه الاتفاقية وتسليم طائراتنا المتطورة لطيران أديل “.

وتعد طائرة 737 ماكس الأسرع مبيعاً في تاريخ شركة بوينج، حيث سجلت أكثر من 4800 طلب شراء من أكثر من 100 عميل حول العالم، وتم تعزيز الأداء المتفوق لهذه الطائرة بأحدث التقنيات في سوق طائرات الممر الواحد بما يشمل محركات LEAP – 1B من شركة “سي إف إم إنترناشيونال”، وجنيحات بوينج ذات التقنية المتطورة، وغيرها من التحسينات الأخرى في هيكل الطائرة.

وتسيّر طيران أديل رحلاتها حالياً بين ثماني وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والدمام والقصيم وتبوك وجيزان والمدينة المنورة وأبها.

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