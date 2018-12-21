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توجيه بتشكيل دوائر قضائية مختصة لنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال

توجيه بتشكيل دوائر قضائية مختصة لنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني بتشكيل دوائر قضائية، دائرة في كل محكمة، تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التي تزيد على 100 مليون من ثابت ومنقول.

وأوضح الصمعاني، أن صلاحية تشكيل الدوائر المختصة بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال وتفعيلها وتسمية أعضائها، من الصلاحيات الممنوحة لرؤساء المحاكم.

وتنفيذاً لهذه التوجيهات أصدر رؤساء المحاكم في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، أبها، بريدة، نجران، جازان، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، جدة، الخبر، الأحساء، الخرج، الطائف، خميس مشيط، قرارات بتشكيل دوائر قضائية مختصة للنظر والفصل في الدعاوى ذات القيمة الكبيرة.

كما أصدر رؤساء المحاكم في كل من: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، بريدة، حائل، الدمام، تبوك، الأحساء، والطائف، قرارات بتشكيل دوائر قضائية مختصة في محاكم الأحوال الشخصية لنظر دعاوى التركات التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال، تحت اسم الدوائر المختصة بنظر الدعاوى والتركات.

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