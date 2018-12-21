دراسة أمريكية تكشف خطورة جديدة للسكر

تواصل – وكالات:

اكتشف علماء جامعة “ييل” الأمريكية أن السكر يكبح نشاط البروتين الضروري لتكاثر نبيت الأمعاء، والمرتبط بالوزن الطبيعي وصحة الإنسان.

ويفيد موقع “MedicalXpress”، بأن البكتيريا المعوية تلعب دوراً أساسياً في صحة الإنسان، وأن تركيبها يرتبط بنظامه الغذائي.

ودرس العلماء تأثير الحمية الغذائية الغنية بالغلوكوز والفروكتوز في البكتيريا المفيدة “Bacteroides thetaiotaomicron” الموجودة في أمعاء الفئران، واكتشفوا أن السكروز المتكون من الغلوكوز والفروكتوز، يحجب إنتاج بروتين “Roc” أو (regulator of colonization) الضروري لمستعمرات البكتيريا.

وقد تمكن العلماء من إنتاج سلالة بكتيريا لم يتم كبح نشاط هذا البروتين فيها.

وتمكنت هذه البكتيريا من التكاثر حتى عند تناول أغذية غنية بالكربوهيدرات.