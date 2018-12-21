14 ألف مستفيد سوري من مساعدات مركز «سلمان» للإغاثة خلال نصف شهر

تواصل – واس:

استفاد أكثر من 14 ألف سوري من الدعم المباشر لمشروعي دعم وقود التدفئة وأسطوانات الطبخ المنزلي التي يقدمهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2018م الجاري.

ففي مجال توزيع وقود التدفئة استفاد 4,215 فرداً في سوريا في منطقتي “العريمة والباب” وقرى “زمكة وسوسنباط وترحين وبرشايا وعرب والبرج والعروبة وبيش جرن ومصيبين”، حيث تم توزيع 72,700 لتر من الديزل على 727 عائلة.

كما تم توزيع أسطوانات الغاز على مدينة “الباب”، و”بلدة قباسين”، وبلدة “بزاعة” لـ 10,523 مستفيداً من خلال توزيع 2,000 أسطوانة غاز للطبخ المنزلي على العائلات المحتاجة.

ويسعى المركز من خلال هذه المشاريع إلى تمكين الأسر السورية لتوفير أسطوانات الغاز للمحتاجين للطبخ كما يسهم المركز في توفير وقود التدفئة، لاسيما مع حلول فصل الشتاء القارس.