الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطن يقتل رجل أمن في محافظة رنية.. شرطة مكة تكشف التفاصيل

مواطن يقتل رجل أمن في محافظة رنية.. شرطة مكة تكشف التفاصيل

توقعات بـ«كتلة هوائية باردة» على شمال المملكة

توقعات بـ«كتلة هوائية باردة» على شمال المملكة

وزير الاقتصاد والتخطيط: شرط وحيد لإعادة النظر في «رسوم الوافدين»

وزير الاقتصاد والتخطيط: شرط وحيد لإعادة النظر في «رسوم الوافدين»

95 ألف وظيفة و100 مشروع سكني.. تعرف على خطط الوزارات في 2019

95 ألف وظيفة و100 مشروع سكني.. تعرف على خطط الوزارات في 2019

بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع «آيفون»

بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع «آيفون»
0

تواصل – وكالات:

قرر القضاء الألماني حظر بيع بعض نماذج هواتف آيفون في البلاد، بعد أن اعتبر “آبل” مذنبة في انتهاكها لبراءات الاختراع.

ويرى القضاء أن “آبل” مذنبة في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة “Qualcomm”، وأنها انتهكت فعلاً براءات اختراع للأخيرة دون أن تعوضها.

ويشمل قرار الحظر بيع هواتف “iPhone 7″ و”7 Plus” و”8″ و”8 Plus” و”iPhone X” على الأراضي الألمانية.

ويشبه هذا الحظر قراراً صدر عن القضاء الصيني مؤخراً، الذي حظر بيع 7 نماذج من هواتف “آبل”: “iPhone 6S”و”6S Plus” و”7″ و”7 Plus” و”8″ و”8 Plus” و”X”، وذلك بعد اعتبارها مذنبة في نفس القضية.

وصرحت “آبل” بأنها ستتخلى عن معالجات “Qualcomm”، بعد اندلاع أزمة قضائية بينهما العام الماضي، دفعت الأخيرة لرفع دعاوى اتهمت فيها “آبل” بسرقة براءات اختراع تتعلق بإدارة الطاقة وخاصية اللمس ثلاثي الأبعاد “Force Touch” في الهواتف، دون أن تدفع ثمنها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

«أبل» في المحاكم بسبب كذبها على مستخدمي «آيفون»

«أبل» في المحاكم بسبب كذبها على مستخدمي «آيفون»

الصين تستعد لشن حملة اختراق جديدة على الولايات المتحدة

الصين تستعد لشن حملة اختراق جديدة على الولايات المتحدة

«جوجل» والصين.. قُضي الأمر!

«جوجل» والصين.. قُضي الأمر!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>