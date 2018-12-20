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ضيوف خادم الحرمين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

ضيوف خادم الحرمين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
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تواصل – واس:

أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والبالغ عددهم (203) شخصيات إسلامية من (8) دول أفريقيا، اليوم صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ورشاد، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى.

واستمع الضيوف إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود الشريم ،متناولاً أهمية اللغة العربية ومكانتها في الإسلام فهي لغة القرآن الكريم المنزل على الرسول الأمين بلسان عربي مبين, مستعرضا أوجه العناية باللغة العربية وأنها من اللغات الإنسانية السامية .

وعبر الضيوف عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- على استضافتهم ضمن هذا البرنامج المبارك، لأداء مناسك العمرة وقضاء عدة أيام في طيبة الطيبة، والصلاة والسلام على النبي الكريم –عليه السلام- ، منوهين بما قدم لهم من خدمات مميزة في مكة المكرمة بعد أداء مناسك العمرة وزيارة المشاعر المقدسة وعدد من البرامج المتنوعة.

وأكدوا أهمية برنامج العمرة والزيارة في تحقيق التواصل المستمر مع المسلمين في أنحاء العالم، وطرح ومناقشة قضايا الأمة الإسلامية وتحدياتها، منوهين بعناية ورعاية المملكة بالإسلام والمسلمين حيث تقدم لهم كل أنواع الدعم والمساعدات.

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