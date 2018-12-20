ابتكار ضمادات إلكترونية تشفي الجروح بسرعة فائقة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ويسكونسن ماديسون إلى تصميم ضمادة إلكترونية تولد تياراً كهربائياً يمكن أن يساعد في شفاء الجروح بسرعة فائقة.

وقد تم تجريب الضمادة الجديدة على فئران تعرضت لجروح في الصدر والظهر، وتبين أن سرعة شفاء الجروح باستخدام هذه الضمادة تتضاعف بمقدار 4 مرات.

وتعمل الضمادة بتوافق مع أنفاس الشهيق التي تحرض توليد نبضات كهربائية من الضمادة تعمل بدورها على توليد خلايا جديدة في المنطقة المصابة.

وتتميز الضمادة المبتكرة بتوليدها لمستوى منخفض من الكهرباء يحول دون تسببها بأية أعراض جانبية مثل الألم أو عدم الراحة.

ويأمل الباحثون الذين أكدوا على ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات على الاكتشاف الجديد، أن يتم تطوير الضمادة ليتم استخدامها في علاج الجروح بمختلف أنواعها لدى الإنسان، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.