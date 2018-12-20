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تنظيف الأسنان يقي من الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

تنظيف الأسنان يقي من الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية
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تواصل – وكالات:

أثبتت دراسات سابقة، أن المصابين بأمراض اللثة معرضون أكثر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فيما أظهرت دراسة حديثة أن تنظيف الأسنان يمنع حدوث الإصابة بالنوبات والسكتات.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في موقع المجلة الأمريكية للطب، إلى أن الذين يستخدمون معجون الأسنان يقل احتمال إصابتهم بالتهابات بنسبة 26% مقارنة بغيرهم، وذلك بسبب تأثيره على نسبة بروتين “سي التفاعلي” في الجسم وهو مؤشر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

واعتبر طبيب القلب الأمريكي جوزيف ألبرت نتائج الدراسة مهمة، رأى البروفيسيور تشارلز هانيكيز من جامعة فلوريدا أتلانتيك أنها ستترك أثراً إيجابياً على مستخدمي أدوية الوقاية من أمراض القلب، وأن الأمر المطلوب بسيط وهو تنظيف الأسنان للوقاية من الإصابة بالتهابات الفم واللثة، بالتالي تقليل احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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