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الرئيس الأمريكي يعلن تقاعد وزير الدفاع.. والأخير يوضح السبب

الرئيس الأمريكي يعلن تقاعد وزير الدفاع.. والأخير يوضح السبب
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منذ قليل، عن تقاعد وزير الدفاع جيم ماتيس في نهاية فبراير المقبل.

وأكد ترمب أنه سيعلن قريبا عن اسم وزير الدفاع الجديد الذي سيخلف ماتيس، معبرا عن شكره لوزير دفاعه جيم ماتيس.

وكتب ترمب تغريدة على تويتر قال فيها: “خلال السنتين الماضيتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وساعدني كثيراً في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية”.

فيما رد جيمس ماتيس وقال إنه تنحى حتى يتمكن ترمب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربه معه.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترمب: “لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك.. أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحى عن منصبي”.

يذكر أن ماتيس نفى في سبتمبر الماضي، بشكل قاطع التقارير التي تشير إلى أنه قد يغادر إدارة الرئيس دونالد ترمب في الشهور المقبلة قائلا “لن أتعامل معها بجدية على الإطلاق”.

وقال ماتيس للصحافيين في البنتاجون “هذه هي طريقة سير الأمور هنا… تعاملوا مع الأمر بروح من الدعابة”.

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