«دراسة»: قفزة في أسعار العقارات مع انطلاق «مترو الرياض»

تواصل – الرياض:

كشفت نتائج دراسة متخصصة في مجال الاستثمارات العقارية، أن اكتمال مشروع مترو الرياض سيؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار العقارات التجارية والسكنية في العاصمة، لاسيما في المناطق القريبة من المشروع الذي يبلغ طوله 176 كم، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 18 شهراً.

ووفق موقع “ناشونال” الإماراتي فإن دراسة أجرتها شركة الاستثمارات العقارية “Knight Frank”، أظهرت أن مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي يجري تنفيذها حالياً في السعودية، سوف تغير بشكل كبير ديناميكيات جميع أسواق العقارات السكنية والتجارية عند تسليمها.

واستشهدت الدراسة بما حدث بالإمارات عندما افتتح مترو دبي في 2009، مشيرة إلى أن ذلك عزز أسعار المنازل بنسبة تصل إلى 58% في بعض المناطق في عام 2010.

وذكرت الدراسة أن متوسط أسعار المساكن الرئيسية في دبي ارتفع بنسبة 28% بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2018.

غير أن الوحدات السكنية الواقعة على مسافة قصيرة من محطة مترو دبي تجاوزت نظيرتها خلال تلك الفترة؛ حيث سجلت الوحدات التي تقع على بُعد خمس دقائق من المترو ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 51%، التي تبعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام سجلت ارتفاعاً قدره 33%.

وقالت Knight Frank: إنها تتوقع “أن يكون لمترو الرياض تأثير مماثل على النشاط العقاري للوحدات السكنية والتجارية التي تتواجد بالقرب من المشروع”.

وذكرت “نرى أنه بمجرد تشغيل المترو؛ فإن المناطق التي كانت سيئة المواصلات أو تصنف كمواقع ثانوية، سيكون لديها القدرة على المساعدة في تقديم مجموعة واسعة من المشاريع العقارية الجديدة، كما أن هذه الأحياء من المتوقع أن يفيدها قربها من المترو ويكون لديها المقدرة على التفوق في السوق الأوسع على المدى البعيد”.