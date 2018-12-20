لينوفو تطرح هاتفها الجديد Z5 Pro GT.. تعرّف على مواصفاته

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة لينوفو عن طرح هاتفها الذكي Z5 Pro GT الجديد، الذي يعتبر أول جهاز مزود بمعالج ثماني النوى Snapdragon 855 Octacore – SoC الجديد من كوالكوم.

وأشارت الشركة، إلى أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على شاشة “سوبر أموليد” بدون حواف تقريباً قياس 6.4 بوصة بدقة وضوح 2340×1080 بيكسل.

ويتميز هاتف لينوفو Z5 Pro GT الجديد بذاكرة وصول عشوائي حتى 12 غيغابايت وذاكرة داخلية حتى 512 غيغابايت.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة مع كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 24 و16 ميغابيكسل، التي تدعم الكثير من وظائف الذكاء الاصطناعي، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي، وأخرى بدقة 8 ميغابيكسل تعمل بالأشعة تحت الحمراء لإلغاء قفل الجهاز عن طريق وظيفة التعرف على الوجه.

كما يتميز جهاز لينوفو بصوت فائق النقاء بفضل تقنية Dolby Atmos، مع دعم شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية البلوتوث 5.0، ويزخر هاتف الذكي الجديد ببطارية سعة 3350 ملِّي أمبير ساعة، التي يمكن شحنها عن طريق منفذ USB – C.

ومن المقرر أن تطلق لينوفو الهاتف الذكي Z5 Pro GT الجديد بالأسواق في يناير (كانون الثاني) المقبل.