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خادم الحرمين: ما من أحد عنده حصانة ضد الأنظمة أو الشرع (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، نشره بدر العساكر المدير الخاص لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الخميس) يتضمن ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ للوزراء خلال جلسة الإعلان عن ميزانية عام 2019 الثلاثاء الماضي.

وقال خادم الحرمين في المقطع: “إن الدولة قامت على العقيدة الإسلامية، وقامت على العدل بين جميع رعاياها، وما من أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع، نسأل الله التوفيق، إن شاء الله شعبنا يكون راضياً”.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان قد أعلن في وقت سابق، ميزانية السنة المالية لعام 2019، كأكبر ميزانية في تاريخ السعودية.

وقال خلال كلمته إلى الشعب السعودي: “إننا عازمون على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة”.

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