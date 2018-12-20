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الأردن يبحث مع مسؤول أممي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

الأردن يبحث مع مسؤول أممي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
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تواصل – واس:

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، الذي يزور الأردن حالياً.

وبحث الجانبان، آلية العمل التي ستعتمدها الأردن والوكالة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين؛ لضمان تلبية احتياجات الأونروا المالية العام القادم، لتمكينها من الاستمرار بأداء واجباتها إزاء خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي.

واتفق الجانبان على عقد وزارة الخارجية الأردنية والوكالة اجتماعاً الشهر القادم؛ لوضع خريطة طريق للبرامج التي سيطلقانها بالتعاون مع الشركاء الداعمين لأونروا، لضمان التدفقات المالية اللازمة، ووضع خطة تمويلية طويلة المدى، ودراسة برامج زيادة الفاعلية التي بدأتها الوكالة، وحشد الدعم لتجديد ولاية الوكالة التي ستطرح للتصويت العام القادم.

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