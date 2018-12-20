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مقيم يتهم طبيباً بـ«التحرش جسدياً» بزوجته في جدة

مقيم يتهم طبيباً بـ«التحرش جسدياً» بزوجته في جدة
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تواصل – جدة:

تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، شكوى من مقيم بنجلاديشي يتهم خلالها أحد الأطباء بالتحرش جسدياً بزوجته.

وقال المقيم في شكواه، إنه قام بمراجعة عيادة للكشف على زوجته المريضة، وعند الكشف عليها من قبل الطبيب تحرش بها جسدياً.

وباشرت شرطة محافظة جدة ممثلة بمركز الشرطة الجنوبية التحقيق مع طبيب “باكستاني” يعمل بأحد المستوصفات الخاصة، بعد اتهامه بجريمة التحرش، داخل عيادته، بعد بلاغ من الزوج.

وأشارت شرطة جدة إلى أنه تم إشعار الجهات المختصة بالصحة تمهيداً لإحالة كامل الأوراق للنيابة العامة جهة الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق نظاماً.

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