عمالة عربية تتسبب في إغلاق حضانة أطفال بالدمام (صور)

تواصل – الدمام:

ضبط مكتب عمل بالدمام، حضانة أطفال بإحدى العمارات السكنية بالمدينة، تقوم بتشغيل عمالة من جنسية عربية مخالفة للمادة الثامنة عشرة.

وأوضح عمير الزهراني، مدير مكتب عمل الدمام، أن الجهات الأمنية والفرق النسائية من ذوي الاختصاص تمكَّنت من ضبط الحضانة التي تقع وسط الدمام، في إحدى العمارات السكينة. مشيراً إلى أن الفرق وجدت وقت الزيارة 35 طفلاً و6 موظفات من جنسية عربية، دون معلومات متوفرة عن الأطفال الموجودين لدى الحضانة.

وأضاف الزهراني، أن البيئة التي يتواجد بها الأطفال في الحضانة سيئة وغير صالحة بيئيّاً؛ ما يُعدّ مخالفة للمادة 21 التي تنصّ على ضرورة أن يكون المبنى مخصصاً للاستخدام التجاري ومطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة ولتعليمات الأمن والسلامة، وفي بندها الخامس تنصّ على ضرورة أن تكون جميع المرافق سليمة إنشائياً وجيدة التشطيب وخالية من العيوب الفنية بموجب من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الأمانة والبلدية.

وأشار إلى أن الجهات المختصة، اتّخذت الإجراءات اللازمة بحق القائمين على الحضانة التي تم إخلاؤها من الموظفات والأطفال وإغلاق الدار.

ولفت الزهراني إلى أن ضبط دار الضيافة يأتي ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لإغلاق الحضانات غير المرخصة، بعد رصد جملة من المخالفات والتجاوزات في عديد من الجوانب أبرزها ما يتعلق بالتوظيف وبيئة العمل.

يُذكر أن المادة 18، تنص على أنه يجب على المركز توفير القوى الوطنية اللازمة لتشغيله وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية.