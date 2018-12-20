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العثور على جثتين بسيل «قرى» في جازان

العثور على جثتين بسيل «قرى» في جازان
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تواصل – فريق التحرير:

عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بجازان أمس الأربعاء، على جثتي شخصين فُقدا إثر انجراف سيارتهما في سيل وادي قرى التابع لمركز الحقو القريب من محافظة بيش شمال جازان.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً أمس عن سقوط مركبة بها شخصان في سيل بوادي قرى التابع لمركز الحقو.

وأضاف القحطاني أنه عند وصولها للموقع اتضح انجراف المركبة في الوادي، وعلى الفور انطلقت في الموقع عمليات البحث، حيث تم العثور على المركبة على بعد ٢ كيلومتر من موقع انجرافها.

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