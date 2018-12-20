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بسبب الجوال.. إصابة قائد مركبة في حادث مروري بالعرضيات

بسبب الجوال.. إصابة قائد مركبة في حادث مروري بالعرضيات
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب انشغال قائد مركبة بالهاتف الجوال، في وقوع حادث مروري في مركز العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات، اليوم الخميس؛ مما تسبب في تعرضه لإصابات طفيفة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد فعَّلت الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة في عدد من المناطق كان آخرها مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وصرَّح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بأن مخالفة ربط الحزام ستبدأ من 150 إلى 300ريال ربط، ومخالفة استخدام الجوال من 500 إلى 900ريال ونفس المخالفة داخل المدينة وخارجها.

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