توجيه مهم من «التعليم» بشأن مستحقي الإعانات والمكافآت

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، تعميما موجها لإدارات التعليم، اليوم الخميس، شددت فيه على ضرورة إشعار إدارة خدمات الطلاب شهريا بأسماء الطلاب والطالبات الذين تم نقلهم من وإلى المدارس خلال العام الدراسي، والحرص على رفع بياناتهم (وفق استمارة تحديث البيانات) مع تأكيد تعبئة الاستمارة شهريا، واعتمادها.

يأتي ذلك التعيمم بسبب تأخر الكثير من المدارس في رفع بيانات الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات والمكافآت بعد التحاقهم بالمدارس أو انتقالهم بعد رفع القيد، بداية العام الدراسي، الأمر الذى ترتب عليه تأخر الرفع بحالة الطلاب والطالبات المستحقين.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم وجود حركة إيقاف أو تحويل أو انتقال طلاب بالمدرسة، يتم إغلاق الاستمارة، وإرسالها في الموعد نفسه، مع إشعار خدمات الطلاب شهريا في حالة تغيير أرقام الحسابات البنكية للطلاب والطالبات أثناء العام الدراسي، مع مراعاة الدقة الكاملة عند إعداد البيانات، ويتحمل قائد أو قائدة المدرسة – بحسب الوزارة – مسؤولية التأخير.