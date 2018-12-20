وفاة وإصابة 8 طلاب إثر انقلاب حافلة مدرسية بالمدينة

تواصل – المدينة:

تُوفي طالب وأُصيب 7 آخرون بينهم 4 حالات خطيرة، في حادث تصادم حافلة مدرسية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت بلاغاً صباح الخميس، عن وقوع حادث انقلاب حافلة مدرسية صغيرة داخل أحد المخططات بحي الهجرة بالمدينة.

وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعاف وعناية متقدمة إلى الموقع، بقيادة القيادة الميدانية، وعند الوصول وبعد إجراءات الفرز المبدئي، اتضح وجود 8 حالات، منها 4 إصابتهم خطيرة، وحالة وفاة في الموقع.

وأشار إلى أن جميع الحالات لطلاب تبلغ أعمارهم أكثر من 12 عاماً، مضيفاً أنه تمت معالجة ونقل جميع الإصابات إلى المستشفى.