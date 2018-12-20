جدة.. الانتهاء من سفلتة 227 طريقاً بـ«مخطط الرياض»

تواصل – واس:

أعلنت أمانة محافظة جدة عن اكتمال سفلتة 227 طريقاً من إجمالي 249 شارعاً مستهدفاً بمشروع السفلتة في أحياء مخطط الرياض شمال شرق المحافظة، شملت طرقاً رئيسية وفرعية بنسبة إنجاز تجاوزت 91%، وذلك ضمن جهود الإدارة العامة للطرق بالأمانة في توفير الخدمات وتمهيد الطرق وسفلتتها في أنحاء المحافظة.

وأكدت الأمانة الانتهاء من سفلتة جميع الشوارع الرئيسية الواقعة شرق قطار الحرمين، وثمانية طرق شملتها أعمال السفلتة من الجهة الغربية، فيما بلغت الشوارع الفرعية المكتملة 208 شوارع، بجانب إنهاء أعمال الطريق الدائري بطبقة أسفلتية سمكها 7 سنتيمترات.

في حين بلغ إجمالي مساحة السفلتة المنفذة في جميع طرق وشوارع أحياء مخطط الرياض حتى الآن أكثر من مليون و894 ألف متر مربع، وتتواصل جهود أمانة جدة لاستكمال 25 طريقاً غرب مسار القطار التي تشكل نسبة 8.48% من المشروع.