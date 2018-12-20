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«الأرصاد» تحذر من تدني الحرارة إلى «صفر» في عدة مناطق

«الأرصاد» تحذر من تدني الحرارة إلى «صفر» في عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً، يتعلق بتأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة، بدءاً من يوم غدٍ الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وتوقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مرتفعات منطقة تبوك، والأجزاء الشرقية من المنطقة، وكذلك على أجزاء من مناطق: حائل، والجوف، والحدود الشمالية، ولم تستبعد تكوُّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على تلك المناطق، مشيرة إلى أنه قد يمتد تأثيره إلى منطقة القصيم.

ودعت هيئة الأرصاد الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المُبكر على موقع الهيئة الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.

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