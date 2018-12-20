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اليوم.. آخر موعد للتسجيل في «القيمة المضافة» وعقوبات بحق المخالفين

اليوم.. آخر موعد للتسجيل في «القيمة المضافة» وعقوبات بحق المخالفين
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تواصل – واس:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن اليوم الخميس، هو الموعد النهائي لتسجيل المنشآت التي تزيد توريداتها السنوية عن 375.000 ريال، في ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة.

وأشادت الهيئة، في بيان لها، بالتزام عدد كبير من المنشآت بالتسجيل في الضريبة قبل انتهاء الموعد المحدد؛ داعيةً المنشآت التي لم تسجل بعدُ إلى المسارعة بالتسجيل في الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA.

ولفتت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيعرض المنشأة لغرامة مالية وعقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أطلقت مؤخراً، العديد من الحملات الميدانية التي استهدفت المنشآت التي تزيد توريداتها السنوية عن 375 ألف ريال في معظم مناطق المملكة؛ وذلك بهدف اطلاعها على آلية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وشرح آلية تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى توضيح بعض المصطلحات الضريبية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة، إلى زيارة الموقع الرسمي VAT.GOV.SA، الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعية في الوقت ذاته المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعيSaudiVAT@، أو البريد الإلكترونيvat@gazt.gov.sa.

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