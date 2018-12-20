استشاري يحذر: التهاب المفاصل المزمن يسبب التشوه والإعاقة

تواصل – الرياض:

حذر استشاري أمراض الروماتيزم بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور سامي محمد بحلس، من الالتهاب المزمن الذي يصيب المفاصل ويؤدي إلى تشوهها، وعدم القدرة على استخدامها مما يؤدي إلى الإعاقة.

وقال بحلس إن هذا الالتهاب يكمن في فئة “صغار السن”، الذين يعتبرون من الأعضاء الفاعلين في المجتمع؛ الأمر الذي يساهم في تدني خدمتهم له بسبب تأثيرات هذا المرض الذي يؤثر في النساء أكثر من الرجال بالذات مع علاجات ذات صلة بالنساء يتم منعها عند الحمل أو الرضاعة.

وأشار إلى أن الأعراض التي يشتكي منها المريض، كآلام وانتفاخ هذه المفاصل، خصوصاً مفاصل اليدين أو أي مفصل عند وجود انتفاخ أو التصلب عند الاستيقاظ من النوم، مع وجود أي مشكلة أخرى في الفم أو العين.

ونصح، استشاري أمراض الروماتيزم بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، من يعانون من تصلب الظهر في الصباح بالذهاب إلى طبيب الروماتيزم، موضحاً بساطة التشخيص والعلاج، حيث توجد أدوية كثيرة وعلاجات قديمة ومتقدمة، مؤكداً وجود جميع العلاجات بالمستشفيات كافة، التي تحتاج إلى تقييم واختيار المريض المناسب لهذا العلاج.

وشدد “بحلس” على أهمية دور الأطباء التوعوي للمجتمع، وتوعية المرضى من الروماتويد والنقرس وهشاشة العظام والذئبة الحمراء وأعراضها، وكيفية علاجها وتفاديها والتخلص منه، كما وجه نصيحته للمرضى بالذهاب إلى الطبيب المختص وعرض الحالة والالتزام بالأدوية والعلاجات، وبمنهج صحي في الحياة، وترك التدخين، وممارسة الرياضة، وتناول وجبة متكاملة.