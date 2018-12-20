«أبل» تكشف عن عيب خطير في أجهزة «آيباد برو» الجديدة

تواصل – وكالات:

اعترفت شركة أبل أن بعض أجهزة iPad 2018 لديها انحناء طفيف في هيكلها الألمنيوم؛ إذ أصدرت الشركة جهازها في أكتوبر، ومنذ ذلك الحين ظهرت بعض التقارير التي تكشف عن أن الجهاز الجديد ينحني بسهولة تحت الضغط.

وقالت أبل إن التشوه في غلاف الجهاز هو أحد الآثار الجانبية العادية لعملية التصنيع ولا ينبغي أن يؤثر على أدائه، وأكدت الشركة الأمريكية أن الانحناء في هيكل الجهاز لن يزداد سوءاً مع مرور الوقت، ولا يعتبر عيباً.

وأوضحت أبل أن الانحناء يرجع إلى عملية التبريد التي تشمل مكونات الألمنيوم والبلاستيك من آيباد برو، ويمكن أن يؤثر ذلك على كل من جهاز آيباد برو 11 بوصة، الذي يبلغ سعره 799 دولاراً، والحجم الآخر 12.9 بوصة، الذي يبلغ سعره 1، 899 دولاراً أمريكياً لإصدار 1 تيرابايت مع ميزات إضافية أخرى.

ووفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطاني، بعد إطلاق جهاز آيباد برو، تمت مشاركة العديد من مقاطع الفيديو وصور المستخدمين على الإنترنت التي تظهر انحناء بشكل بسيط، لكنه ملحوظ على طول الهيكل.

أحد مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب حصلت على موجة كبيرة من الاهتمام بعد أن أظهر كيفية كسر جهاز iPad Pro إلى النصف مع جهد ضئيل.