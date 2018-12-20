تايوان تمنع استخدام هواتف الجيل الثالث بداية من العام المقبل

تواصل – وكالات:

تسعى السلطات في تايوان لإغلاق جميع شبكات المحمول التي تعمل بالجيل الثالث بداية من عام 2019، واستخدام هواتف الجيل الرابع فقط، على الرغم من أنه هناك ما يقرب من 200 ألف مستخدم لخدمة الجيل الثالث، من إجمالي 6.4 مليون مستخدم.

ووفقاً لموقع Zdnet، قالت رئيسة لجنة الاتصالات الوطنية، تشان تينج، أمام البرلمان في أكتوبر الماضي إن بلادها أنهت خدمات الجيل الثاني في عام 2017، بعد إطلاق هواتف الجيل الرابع في عام 2013، كما تخطط لإطلاق شبكات الجيل الخامس بحلول عام 2020.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها شركة أبحاث السوق السويدية “Tefficient” في يوليو 2018؛ فإن تايوان تعد البلد الثاني في العالم، بعد فنلندا، في استخدام بيانات الجوال لتوفير الاتصال بالإنترنت.

يُذكر أن التأخر في إطلاق شبكات الجيل الخامس، في تايوان، سيضعها في مرتبة أقل من دول أخرى في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وفي الصين تلقت شركات تشاينا موبايل، وتشاينا تيليكوم، وتشاينا يونيكوم، تراخيص شبكات الجيل الخامس، كما أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوى”، عن إطلاق هواتف الجيل الخامس، بحلول عام 2019.