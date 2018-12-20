خبراء يحذرون من الأطعمة المقدمة خلال رحلات الطيران

تواصل – وكالات:

حذر خبراء في مجال الطيران، من الوجبات التي يتم تقديمها على متن الطائرات أثناء السفر لخطورتها على صحة المسافرين.

وكشفت مضيفة جوية تدعى “شرياس بي” عن تفاصيل دقيقة من خلال عملها كمضيفة طيران لمدة 5 سنوات، عن ضرر وجبات الطائرات التي قد يتم تحضيرها قبل أيام من موعد تقديمها على متن الرحلات الجوية، فضلاً عن احتوائها على كثير من الملح والبهارات والدهون لتحسين مذاقها.

وأكدت وفقاً لـ”بيزنس انسايدر”، أن الوجبات غير صحية حتى للنباتيين الذين يفضلون تناول الخضراوات نيئة، كما أن الطعام لا يحضر في مطبخ بل على متن الطائرة، وأحياناً يكون قبل 12 ساعة أو حتى أيام على موعد المغادرة”.

وحذرت من وجبة الفطور بصفة خاصة “لأن البيض المخفوق أو الأومليت الذي تتناوله ليس بيضاً فقط بل يمكن أن يكون خليطاً من البيض وبدائل أخرى”، فيما يتم تقطيع الفواكه قبلها بساعات طويلة.

وقالت: إن أفراد الطائرة يحضرون وجباتهم معهم، ولا يأكلون من تلك الوجبات التي تقدم على الطائرة.

كما وصف الطيار الخاص، راندي جونز الطعام والوجبات المقدمة على متن الرحلات الجوية بـ”الخطيرة” على صحة المسافرين لعدم اتباع القواعد الصحية في عملها.

وقال: “الماء الذي تتم تعبئته في خزان الطائرة، قد يكون ملوثاً نظراً لعدم تنظيف الخزان بشكل دائم، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين ينقلون الأطعمة لا يغيرون قفازاتهم عند تنظيف الطائرات ونقل القمامة”.