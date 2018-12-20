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«الشورى» يناقش مشروع نظام «التغذية المدرسية» الاثنين المقبل

«الشورى» يناقش مشروع نظام «التغذية المدرسية» الاثنين المقبل
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تواصل- واس:

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين المقبل, تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة (الزواج المبكر للفتيات / زواج القاصرات) وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة بشأن هذا الموضوع.

ويصوت مجلس الشورى بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438 / 1439هـ ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438 / 1439هـ .

ومن أبزر توصيات اللجنة التي تقدمت بها إلى المجلس مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العام للجمارك للعام المالي 1438 / 1439هـ , وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية العاشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة .

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438 / 1439هـ , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن هذا التقرير .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438 / 1439هـ , وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1438 / 1439هـ , تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من (عضو المجلس السابق) الأستاذ/ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

أما جلسة المجلس العادية الحادية عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم فيصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438 / 1439هـ ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439هـ وذلك بعد أن يستمع إلى موجز عن تقرير الوزارة واللجنة, ثم يناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438 / 1439هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438 / 1439هـ , تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي , والأستاذ محمد العجلان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.

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