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البيئة: دخول الحيوانات الحية إلى المملكة يتطلب إذن «استيراد»

البيئة: دخول الحيوانات الحية إلى المملكة يتطلب إذن «استيراد»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدم السماح باستيراد الحيوانات الحية إلى بعد الحصول على إذن استيراد وفق الشروط والمتطلبات التي وضعتها الوزارة، حيث ألزمت جميع شركات الطيران المشغلة بالمملكة بعدم شحن أي إرسالية حيوانية حية إلا بعد الحصول على إذن الاستيراد، مؤكدة أنه في حال ورود إرساليات مرافقة للمسافرين من دون إذن استيراد، فإنه سيتم إرجاع الإرسالية إلى بلد المنشأ.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للمحاجر إبراهيم بن صالح النويصر، أن متطلبات الحصول على إذن استيراد الحيوانات الحية بأنواعها المختلفة (مواشي، طيور، حيوانات أليفة)، تشترط أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية، ويجب أن يصاحب كل شحنة مستوردة، أصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة ومصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد أن المتطلبات تشمل أيضا الحصول على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية، ولا يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري، وتكون مطابقة للاشتراطات، وللوزارة الحق في فرض أي شرط إضافي من أجل منع دخول الأمراض إلى البلاد.

ويمكن الحصول على إذن الاستيراد من خلال التقدم بطلب على البوابة الإلكترونية لوكالة الثروة الحيوانية “أنعام” من خلال الرابط التالي https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/.

ودعت الوزارة الراغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر إلى خارج البلاد، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة التابع لها منفذ الخروج، وضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السفر بوقت كافٍ من أجل إتمام إصدار أذونات التصدير لها.

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